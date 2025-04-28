شكرا لقرائتكم خبر "روح السعودية" تستعرض استعداداتها لموسم صيف استثنائي خلال مشاركتها في سوق السفر العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم مشاركة المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للسياحة، في معرض سوق السفر العربي (ATM)، والذي يُقام في مدينة دبي خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 1 مايو 2025. ويضم الوفد السعودي 51 شريكاً من منظومة السياحة السعودية، يسلطون الأضواء على تسارع نمو القطاع السياحي، والفرص الهائلة للشركاء التجاريين، وأبرز ما يقدمه صيف السعودية من وجهات وتجارب وباقات ومنتجات.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قائلاً: "تُمثل مشاركة المملكة العربية السعودية في سوق السفر العربي لهذا العام فرصة مهمة للتواصل مع شركائنا التجاريين، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة. كما نسعى إلى تسليط الضوء على السعودية كوجهة صيفية فريدة، من خلال أجندة فعاليات غنية، ومناطق جبلية وشواطئ ساحرة، تلبي تطلعات العائلات والمغامرين ومحبي الاستكشاف".

وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً: "استقبلت المملكة حوالي 116 مليون زائر في عام 2024، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بعام 2023. ويسرّنا بهذه المناسبة أن نُجدّد الدعوة ونرحّب بزوار وجهاتنا الفريدة من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بالتجارب والمواقع والمعالم السياحية، إلى جانب الحفاوة وكرم الضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي الأصيل". كما سيلقي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة كلمة رئيسية خلال المعرض، تتمحور حول ريادة المملكة ودورها في التحوّل العالمي نحو السفر المبني على "الاتصال والتجربة".

ويحتضن جناح "أرض السعودية" -المُقام هذا العام على طابقين- العديد من شركاء منظومة السياحة السعودية من وجهات، وفنادق، وشركات طيران، وسفر وسياحة، ومنظمي رحلات. كما سيتم إبراز العروض والبرامج والباقات الصيفية المتميزة للشركاء التجاريين والمستهلكين، مع التأكيد على مكانة المملكة كوجهة سياحية فريدة على مدار العام، والتركيز على الأسواق الرئيسية مثل الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ.