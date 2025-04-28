شكرا لمتابعة خبر عن كويتي يثير تفاعلاً بحديثه عن أسباب اختيار الدول العظمى للمملكة كوسيط لحل خلافاتها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لمواطن كويتي تحدث فيه عن أسباب اختيار الدول العظمى للمملكة كوسيط لحل خلافاتها تفاعلاً واسعاً.

وقال المواطن الكويتي خلال المقطع المتداول على نطاق واسع:”هناك أسباب متعددة جعلت الدول العظمى تختار الرياض تحديداً لحل الخلافات بينهم ، أهمها هي إن المملكة لها ثقلها بين العالم الاسلامي والعربي، كما إن السعودية لها علاقات تاريخية طيبة بين الدولتين الخلاف”٠

وأضاف” السبب الثالث يعود إلى إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، شخصية استثنائية لادارة هذا الحدث ، والرابع هو إن السعودية تبني علاقاتها بصدق ، والأسباب لا تنتهي ولكن تلك هي الأهم”٠