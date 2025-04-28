اخبار السعوديه

كويتي يثير تفاعلاً بحديثه عن أسباب اختيار الدول العظمى للمملكة كوسيط لحل خلافاتها.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

كويتي يثير تفاعلاً بحديثه عن أسباب اختيار الدول العظمى للمملكة كوسيط لحل خلافاتها.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن كويتي يثير تفاعلاً بحديثه عن أسباب اختيار الدول العظمى للمملكة كوسيط لحل خلافاتها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لمواطن كويتي تحدث فيه عن أسباب اختيار الدول العظمى للمملكة كوسيط لحل خلافاتها تفاعلاً واسعاً.

وقال المواطن الكويتي خلال المقطع المتداول على نطاق واسع:”هناك أسباب متعددة جعلت الدول العظمى تختار الرياض تحديداً لحل الخلافات بينهم ، أهمها هي إن المملكة لها ثقلها بين العالم الاسلامي والعربي، كما إن لها علاقات تاريخية طيبة بين الدولتين الخلاف”٠

وأضاف” السبب الثالث يعود إلى إن ولي العهد الأمير ، شخصية استثنائية لادارة هذا الحدث ، والرابع هو إن السعودية تبني علاقاتها بصدق ، والأسباب لا تنتهي ولكن تلك هي الأهم”٠

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا