تبوك.."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية

"التعليم": لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الناتج المحلي.. "ساما" يطلق تحديثًا جذريًا للائحة شركات التمويل والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية