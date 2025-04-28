شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم الاثنين، من رياح نشطة، على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كلم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 6 مساءً.‏يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.