شكرا لقرائتكم خبر عن "الواقع الافتراضي" ينقل زوار معرض تونس للكتاب إلى الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

إقبال كبير

الدمام - شريف احمد - يقدم ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب لزواره تجربة افتراضية تحاكي زيارة الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR).وأبدى الزوار إعجابهم بتقنية الواقع الافتراضي التي قدمتها الوزارة، إذ تُشعر الزائر وكأنه داخل الحرم المكي، وتقدم فكرة دقيقة عن الحرم، وتُسهم في تعليم الزوار كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بطريقة تفاعلية ومبسطة.وأتاح الركن للزوار تجربة عدد من التطبيقات الإلكترونية التفاعلية التي توفر محتوى معرفيًا وخدمات دعوية، إضافة إلى توزيع نسخ من المصحف الشريف على الزوار، ما شكّل إضافة متميزة لركن الوزارة في المعرض.ويشهد الركن إقبالًا واسعًا من زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من معروضات وإصدارات متنوعة.وتضمنت المعروضات نسخًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إلى جانب مجموعة متميزة من الكتب العلمية والدعوية الصادرة عن الوزارة.