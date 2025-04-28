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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للأونروا والصليب الأحمر بغزة

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واس - غزة 0 تبليغ

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للأونروا والصليب الأحمر بغزة

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الدمام - شريف احمد - زوّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بدفعة من المستلزمات والمستهلكات الطبية الطارئة، بهدف دعم النقاط والمراكز الطبية التابعة لها في قطاع غزة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة.
وفي ذات السياق، نفّذ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان في غزة، زيارة ميدانية إلى المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر غرب محافظة رفح، وزُود المستشفى بما يلزم من المستلزمات الطبية الضرورية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه المرضى والجرحى.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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