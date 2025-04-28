شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل.. "هيئة الطرق" تكشف عن معايير تصميم "الدورانات" الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

معايير تصميم دورانات الطرق

الهيئة العامة للطرق السعودية

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطرق عن معايير تصميم الدورانات الآمنة وفق كود الطرق السعودي.وأكدت أهمية أن يكون عرض الطريق كافيًا لجميع المركبات بما في ذلك المركبات الثقيلة.هذا إضافةً إلى توفر الجزيرة الوسيطة مساحة كافية للالتفاف دون التأثير على حركة المرور في الاتجاه الآخر، على أن يكون هناك مساحة كافية لرؤية الطريق قبل الدوران واتخاذ القرار المناسب.وأشارت الهيئة إلى أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة لتوجيه مستخدمي المركبات، إضافةً لتصميم الدورانات بطريقة تقلل من احتمالية وقوع حوادث وتعزز سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات.يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت العام الماضي كود الطرق السعودي، الذي يُعد المرجع الفني لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني.وقد بدئ العمل على تفعيل كود الطرق السعودي على مشاريع الجهات الحكومية من أول العام الجاري 2025م.على أن يطبق على مشروعات الجهات الخاصة من 1 / 6 / 2025م، ويطبق الكود على المشروعات الجديدة أو الطرق القائمة عند صيانتها.