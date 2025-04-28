شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة يطلق البرنامج التعريفي لمشروع التوجيه الإرشادي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلةً في إدارة الموارد البشرية، وبالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، البرنامج التعريفي لمشروع “التوجيه الإرشادي للمعلمين”، وذلك بفندق رمادا لفئة البنين، وفندق موف إن لفئة البنات، مستهدفًا مديري ووكلاء ومشرفي مدارس التهيئة والانطلاق.

ويهدف المشروع إلى تدريب أكثر من 400 مشارك ومشاركة على مرحلتين تدريبيتين، تمتد عبر الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1446هـ، والفصل الدراسي الأول من العام 1447هـ، عبر حزمة من البرامج النوعية المتخصصة، أبرزها: (البحث العلمي الإجرائي، ومهارات التفكير، والإدارة والتخطيط).

دعم إرشادي

يُعنى مشروع“التوجيه الإرشادي”بتقديم دعم إرشادي متخصص للمعلمين المستجدين والمعلمين ذوي الأداء المنخفض في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، عبر تأهيل القيادات المدرسية والمشرفين التربويين للقيام بدور الموجهين الإرشاديين، بما يضمن تعزيز البيئة المهنية داخل المدارس، وتحسين مستوى الأداء التعليمي، ورفع جودة المخرجات التربوية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن إطار جهود تعليم جدة لتطوير قدرات الكوادر التعليمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي تطوير التعليم وجودته أهمية كبرى باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.