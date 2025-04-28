شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم التصميم العالمي.. كيف رسمت البيئة الطراز المعماري بالمملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل



ونجد ذلك في المباني القديمة التي تمثل الحضارة العمرانية في المملكة، كمباني مدينة الدرعية، والقصور والقلاع العريقة في محافظة الأحساء، وجدة التاريخية، وقرية العلا، وغيرها من المباني التي ما زالت حاضرة بشخوصها شامخة تتحدى الزمن وتبهر الناظرين إليها بروعة تصميمها.

ويرجع الفضل في بقائها حتى اليوم، إلى جودة المواد المستخدمة قديمًا، وتلقّي هذه المباني الرعاية الكافية والترميم المستمر من جانب الهيئات المعنيّة بهذا الأمر، وذلك لتجنب أي خطر يهدد بزوالها.

وأعلنت هيئة التراث في يناير 2025م، تسجيل 3202 موقع جديدة ضمن السجل الوطني للتراث العمراني، لترتفع حصيلة المواقع المسجلة إلى 28.202 موقعٍ تعكس في مجملها غنى التراث السعودي، وذلك في إطار جهودها نحو توثيق المواقع التراثية وحمايتها.

وشملت المواقع التراثية المسجلة حديثًا التالي: منطقة الرياض 16 موقعًا، ومنطقة مكة المكرمة 8 مواقع، ومنطقة القصيم موقعًا واحدًا، والمنطقة الشرقية موقعان، فيما تم تسجيل 3170 موقعًا بمنطقة عسير، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد في منطقة نجران، وموقعان بمنطقة الباحة.

وفي يوم التصميم العالمي، نستعرض أبرز الطرز العمرانية بمناطق المملكة:

الطراز المعماري بالقطيف ينبع الطراز المعماري للقطيف من واحة على الساحل الشرقي للخليج العربي، حيث تشكلت التجمعات العمرانية ومعالم العِمَارَة المحلية نتيجةً لوفرة المياه الجوفية والأراضي الخصبة والموارد الطبيعية.

وتتمتع مباني العِمَارَة المحلية بقدرتها على التكيف مع المناخ الحار والرطب من خلال استخدام مواد محلية مثل الصخور الملحية، والطين، وأخشاب النخيل.

تتسم المباني بواجهات مزخرفة وأقواس نصف دائرية وأخرى مدببة، كما تتضمن المباني سمات مميزة مثل سترة السطح (الدروة) المرتفعة لتوفير الظلال، والنوافذ النحيفة والمرتفعة للتهوية، وفتحات "الدريشة" للتحكم في دخول الضوء، وهناك نوافذ رأسية مزدوجة مجمعة معاً، أو نوافذ مستطيلة بسيطة لتعزيز النواحي الجمالية والوظيفية على حدٍ سواء.

كما تُضيف الأبواب الخشبية المزخرفة والزخارف الجصية على الأعمدة والأقواس طابعًا جماليًا فريدًا.

الطابع العمراني بواحات الأحساء يشكل الطابع العمراني لواحات الأحساء مزيجًا فريدًا من التأثيرات الطبيعية والتاريخية، حيث تقع على الساحل الجنوبي للخليج العربي في المنطقة الشرقية.

وتُعد الأحساء أكبر واحة في العالم، وهي أحد المدن السعودية التي تم إدراجها في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وتشتهر بمناظرها الطبيعية المليئة بأشجار النخيل، والينابيع العميقة، والأراضي الزراعية الخصبة.

تحتل الأحساء مكانةً تاريخية من الناحية التجارية، وهذا بدوره أدى إلى تبادل غني من الثقافات على مر القرون نتج عنه تراث معماري مميز يتجلى في معالم مثل سوق القيصرية الذي يقف شاهداً على الاستمرارية التاريخية والحيوية الثقافية للمنطقة.

مواد محلية تعتمد المباني في واحة الأحساء على مواد محلية مثل الطين، وجذوع النخيل، وخشب الأثل، حيث يتم اختيارها لمتانتها وقدرتها على تحمل التقلبات المناخية. تتميز المباني التقليدية بأفنية مظللة جزئيًا لتحسين التهوية وتقليل التعرض لأشعة الشمس.

تُستخدم الأقواس المتنوعة – مثل القوس الشبيه بزهرة اللوتس والأقواس المدببة متعددة الرؤوس – لإضافة قيمة جمالية ووظيفية.

كما تتميز المباني بسترة سطح "دروة" عالية بزخارف تشبه التيجان، وسواتر عريضة لتدفق الهواء، وزخارف نباتية، وأقواس وأروقة جصية مزخرفة ومعقدة.

يقدم هذا المزيج بين المواد التقليدية والحلول المبتكرة في التصميم طرازًا معماريًا فريدًا يمكن إعادة تفسيره في إطار التصميمات الحديثة.

التضاريس في الطائف تتميز الطائف بتضاريس متنوعة، ويعود ذلك إلى موقعها المتميز على جبال الحجاز، وهي واحدة من أقدم المدن في شبه الجزيرة العربية التي تعود أصولها إلى فترة ما قبل الإسلام.

تقع المدينة على هضبة محاطة بالجبال وهو ما أكسبها مناخاً معتدلاً في معظم أيام السنة مع زيادة في معدلات هطول الأمطار.

لذلك، فقد ساهمت هذه الظروف المناخية في جعل المدينة منطقة فريدة ذات طبيعية وتضاريس خلابة.

تشكل الجبال والمنحدرات حدوداً طبيعية للمدينة حيث تتضمن مجموعة من الأحياء المتميزة والمتداخلة مع الطرق الرئيسية والمناطق المرتفعة.

وكان النطاق العمراني لمدينة الطائف محصوراً على البلدة التاريخية المسورة لغاية عام 1947 حتى ظهر التطور والنمو لمحاور شبكة الطرق الرئيسية الحديثة.

تأثرت العِمَارَة التقليدية في الطائف بالمواد المتوفرة محلياً مثل حجر البازلت والجرانيت والخشب، وتتميز المنازل التقليدية والقصور بضخامة النسب مع مراعاة التناظر المركزي.

مرتفعات أبها يتجسد الطرازي المعماري لمرتفعات أبها في قدرتها على التكيف مع المناخ الفريد والتضاريس المتنوعة لجبال السروات في منطقة عسير.

تتميز المباني باستخدام مواد محلية مثل الحجر والطوب الطيني، وهي مصممة لمقاومة الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المنخفضة.

تتسم المباني بكتل مدمجة ذات أشكال هندسية، وأسقف مستوية، ونوافذ نحيفة وعالية تساهم في التحكم بالرطوبة ودرجات الحرارة، وتتميز المباني بقاعدة من الحجر المحلي للحماية من الأمطار، بينما تُبنى الواجهات العلوية من الطين لتحسين الكفاءة الحرارية.

يتضح على المبنى التقسيم الثلاثي المكون من القاعدة، والوسط، والقمة، حيث تدهن سترة السطح "الدروة" باللون الأبيض مع استخدام ألوان أخرى لإبراز المداخل والفتحات المهمة.

ويتميز الطراز أيضًا باستخدام أنماط فنية تقليدية مثل "القط العسيري" لإضافة بعد زخرفي، وتهدف جميع هذه العناصر إلى خلق طراز معماري وعمراني متجانس مع البيئة المحيطة.

أشكال العمارة النجدية تنبع العِمَارَة النجدية إلى قلب المملكة العربية السعودية، حيث تتشكل معالمها من تضاريس الهضاب، والأودية الغنية، والنباتات المحلية المتنوعة.

تسهم السمات الجغرافية مثل هضبة نجد، وصحراء الدهناء، وجبال طويق في تشكيل بيئة عمرانية متكاملة، بينما تدعم الأودية مثل وادي حنيفة ووادي الرمة التجمعات الزراعية والحضرية.

ويتكيف هذا الطراز مع المناخ المتباين بين الصيف الحار والشتاء البارد، ما يعزز استدامة المباني.

وتُبنى المساكن التقليدية من الطين المجفف بالشمس، مع سترة سطح "دروة" مسننة مطلية بالجص الأبيض لحماية الجدران الطينية.

وتساهم الفتحات الهندسية الصغيرة في توفير التهوية والإضاءة، بينما تعكس العناصر الزخرفية مثل الطرمة والمزاريب والأحزمة المثلثة مزيجًا من الجمالية والوظيفة، أما الأبواب الخشبية المزينة بالنقوش، فتُضفي طرازاً معمارياً مميزًا يعكس أصالة المنطقة.

العِمَارَة النجدية الشمالية تتمركز العِمَارَة النجدية الشمالية في أقصى شمال المملكة، حيث تسود تضاريسها هضبة نجد وصحراء النفود، وتمتزج بين الكثبان الرملية، التكوينات الصخرية، والواحات الخصبة.

ونشأت التجمعات العمرانية بالقرب من مصادر المياه، وتطورت وفقًا للاحتياجات البيئية والمناخية، مع تخطيط يعكس الانسجام بين المباني والمساحات العامة.

كما أسهمت الواحات والمسطحات الخضراء في تعزيز النشاط الزراعي والحد من تأثير العواصف الرملية القادمة من النفود.

يتميز هذا الطراز باستخدام جدران طينية سميكة لضبط درجات الحرارة، مع سترة سطح "دروة" مدرجة، وفتحات صغيرة تعزز التهوية والخصوصية.

وتبرز الأحزمة المثلثة والفتحات الهندسية كعناصر زخرفية ووظيفية، بينما توفر الأفنية الداخلية بيئة معيشية مناسبة للمناخ الصحراوي، وتتكامل العناصر الحجرية والخشبية في الواجهات، مما يعكس طرازاًا معمارياً متناغمًا يمكن تطويره بطرق حديثة.

العِمَارَة الحجازية الساحلية تمتد العِمَارَة الحجازية الساحلية بمحاذاة البحر الأحمر، متأثرةً بالطبيعة الساحلية، والتفاعل الثقافي، والتنوع الجغرافي.

وتُعد مدينة جدة أكبر مدن هذه المنطقة، حيث لعبت دورًا رئيسيًا كميناء تجاري ومحطة رئيسية لتبادل المعارف والخبرات، مما انعكس على أنماطها العمرانية المميزة.

تتأثر التجمعات العمرانية بالخلجان الطبيعية والشواطئ، ما جعلها تتكيف مع الظروف البيئية من خلال استخدام مواد محلية مثل الحجر المرجاني والخشب، مع طلاء الجص الأبيض للحماية من التآكل.

ويبرز دور المناخ الساحلي في تشكيل التصميمات، حيث تساهم الرواشين والشرفات البارزة في تعزيز التهوية الطبيعية، بينما تمنح النوافذ المزخرفة بفتحات صغيرة تكاملًا بين الخصوصية والوظيفة الجمالية.

ويتميز الطراز بتقسيم واضح في الواجهات مع عناصر زخرفية هندسية معقدة، مما يضفي طابعًا بصريًا غنيًا يعكس روح المكان.

جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في هذا السياق، أسّس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - رؤية في التصميم المعماري خلال فترة توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، قاد خلالها تطوير أعمال معمارية رائعة تعكس طابعها المتميز في جودة التصميم.

وعني الميثاق بإيجاد وعي مشترك لمفاهيم الجودة العمرانية في المملكة، واضعاً الخطوط العريضة أمام المعنيين بالتصميم والتخطيط والتشييد

وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بمشاريع البيئة العمرانية التي تبنت معايير الميثاق وأظهرت التميز في تنفيذها، وتحفيز الممارسين والمختصين إلى تبني مفهوم ومعايير الميثاق ضمن مخرجاته العمرانية، والعمل على خلق بيئة تنافسية ينتج عنها مخرجات ذات جودة عالية. الدمام - شريف احمد - تتمتع المملكة العربية السعودية بفنها المعماري القديم، الذي يزيّن كل منطقة من مناطق المملكة ويتنوع الفن المعماري ويتميز من منطقة لمنطقة من حيث التراث العمراني.ونجد ذلك في المباني القديمة التي تمثل الحضارة العمرانية في المملكة، كمباني مدينة الدرعية، والقصور والقلاع العريقة في محافظة الأحساء، وجدة التاريخية، وقرية العلا، وغيرها من المباني التي ما زالت حاضرة بشخوصها شامخة تتحدى الزمن وتبهر الناظرين إليها بروعة تصميمها.ويرجع الفضل في بقائها حتى اليوم، إلى جودة المواد المستخدمة قديمًا، وتلقّي هذه المباني الرعاية الكافية والترميم المستمر من جانب الهيئات المعنيّة بهذا الأمر، وذلك لتجنب أي خطر يهدد بزوالها.وأعلنت هيئة التراث في يناير 2025م، تسجيل 3202 موقع جديدة ضمن السجل الوطني للتراث العمراني، لترتفع حصيلة المواقع المسجلة إلى 28.202 موقعٍ تعكس في مجملها غنى التراث السعودي، وذلك في إطار جهودها نحو توثيق المواقع التراثية وحمايتها.وشملت المواقع التراثية المسجلة حديثًا التالي: منطقة الرياض 16 موقعًا، ومنطقة مكة المكرمة 8 مواقع، ومنطقة القصيم موقعًا واحدًا، والمنطقة الشرقية موقعان، فيما تم تسجيل 3170 موقعًا بمنطقة عسير، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد في منطقة نجران، وموقعان بمنطقة الباحة.وفي يوم التصميم العالمي، نستعرض أبرز الطرز العمرانية بمناطق المملكة:ينبع الطراز المعماري للقطيف من واحة على الساحل الشرقي للخليج العربي، حيث تشكلت التجمعات العمرانية ومعالم العِمَارَة المحلية نتيجةً لوفرة المياه الجوفية والأراضي الخصبة والموارد الطبيعية.وتتمتع مباني العِمَارَة المحلية بقدرتها على التكيف مع المناخ الحار والرطب من خلال استخدام مواد محلية مثل الصخور الملحية، والطين، وأخشاب النخيل.تتسم المباني بواجهات مزخرفة وأقواس نصف دائرية وأخرى مدببة، كما تتضمن المباني سمات مميزة مثل سترة السطح (الدروة) المرتفعة لتوفير الظلال، والنوافذ النحيفة والمرتفعة للتهوية، وفتحات "الدريشة" للتحكم في دخول الضوء، وهناك نوافذ رأسية مزدوجة مجمعة معاً، أو نوافذ مستطيلة بسيطة لتعزيز النواحي الجمالية والوظيفية على حدٍ سواء.كما تُضيف الأبواب الخشبية المزخرفة والزخارف الجصية على الأعمدة والأقواس طابعًا جماليًا فريدًا.يشكل الطابع العمراني لواحات الأحساء مزيجًا فريدًا من التأثيرات الطبيعية والتاريخية، حيث تقع على الساحل الجنوبي للخليج العربي في المنطقة الشرقية.وتُعد الأحساء أكبر واحة في العالم، وهي أحد المدن السعودية التي تم إدراجها في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وتشتهر بمناظرها الطبيعية المليئة بأشجار النخيل، والينابيع العميقة، والأراضي الزراعية الخصبة.تحتل الأحساء مكانةً تاريخية من الناحية التجارية، وهذا بدوره أدى إلى تبادل غني من الثقافات على مر القرون نتج عنه تراث معماري مميز يتجلى في معالم مثل سوق القيصرية الذي يقف شاهداً على الاستمرارية التاريخية والحيوية الثقافية للمنطقة.تعتمد المباني في واحة الأحساء على مواد محلية مثل الطين، وجذوع النخيل، وخشب الأثل، حيث يتم اختيارها لمتانتها وقدرتها على تحمل التقلبات المناخية. تتميز المباني التقليدية بأفنية مظللة جزئيًا لتحسين التهوية وتقليل التعرض لأشعة الشمس.تُستخدم الأقواس المتنوعة – مثل القوس الشبيه بزهرة اللوتس والأقواس المدببة متعددة الرؤوس – لإضافة قيمة جمالية ووظيفية.كما تتميز المباني بسترة سطح "دروة" عالية بزخارف تشبه التيجان، وسواتر عريضة لتدفق الهواء، وزخارف نباتية، وأقواس وأروقة جصية مزخرفة ومعقدة.يقدم هذا المزيج بين المواد التقليدية والحلول المبتكرة في التصميم طرازًا معماريًا فريدًا يمكن إعادة تفسيره في إطار التصميمات الحديثة.تتميز الطائف بتضاريس متنوعة، ويعود ذلك إلى موقعها المتميز على جبال الحجاز، وهي واحدة من أقدم المدن في شبه الجزيرة العربية التي تعود أصولها إلى فترة ما قبل الإسلام.تقع المدينة على هضبة محاطة بالجبال وهو ما أكسبها مناخاً معتدلاً في معظم أيام السنة مع زيادة في معدلات هطول الأمطار.لذلك، فقد ساهمت هذه الظروف المناخية في جعل المدينة منطقة فريدة ذات طبيعية وتضاريس خلابة.تشكل الجبال والمنحدرات حدوداً طبيعية للمدينة حيث تتضمن مجموعة من الأحياء المتميزة والمتداخلة مع الطرق الرئيسية والمناطق المرتفعة.وكان النطاق العمراني لمدينة الطائف محصوراً على البلدة التاريخية المسورة لغاية عام 1947 حتى ظهر التطور والنمو لمحاور شبكة الطرق الرئيسية الحديثة.تأثرت العِمَارَة التقليدية في الطائف بالمواد المتوفرة محلياً مثل حجر البازلت والجرانيت والخشب، وتتميز المنازل التقليدية والقصور بضخامة النسب مع مراعاة التناظر المركزي.يتجسد الطرازي المعماري لمرتفعات أبها في قدرتها على التكيف مع المناخ الفريد والتضاريس المتنوعة لجبال السروات في منطقة عسير.تتميز المباني باستخدام مواد محلية مثل الحجر والطوب الطيني، وهي مصممة لمقاومة الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المنخفضة.تتسم المباني بكتل مدمجة ذات أشكال هندسية، وأسقف مستوية، ونوافذ نحيفة وعالية تساهم في التحكم بالرطوبة ودرجات الحرارة، وتتميز المباني بقاعدة من الحجر المحلي للحماية من الأمطار، بينما تُبنى الواجهات العلوية من الطين لتحسين الكفاءة الحرارية.يتضح على المبنى التقسيم الثلاثي المكون من القاعدة، والوسط، والقمة، حيث تدهن سترة السطح "الدروة" باللون الأبيض مع استخدام ألوان أخرى لإبراز المداخل والفتحات المهمة.ويتميز الطراز أيضًا باستخدام أنماط فنية تقليدية مثل "القط العسيري" لإضافة بعد زخرفي، وتهدف جميع هذه العناصر إلى خلق طراز معماري وعمراني متجانس مع البيئة المحيطة.تنبع العِمَارَة النجدية إلى قلب المملكة العربية السعودية، حيث تتشكل معالمها من تضاريس الهضاب، والأودية الغنية، والنباتات المحلية المتنوعة.تسهم السمات الجغرافية مثل هضبة نجد، وصحراء الدهناء، وجبال طويق في تشكيل بيئة عمرانية متكاملة، بينما تدعم الأودية مثل وادي حنيفة ووادي الرمة التجمعات الزراعية والحضرية.ويتكيف هذا الطراز مع المناخ المتباين بين الصيف الحار والشتاء البارد، ما يعزز استدامة المباني.وتُبنى المساكن التقليدية من الطين المجفف بالشمس، مع سترة سطح "دروة" مسننة مطلية بالجص الأبيض لحماية الجدران الطينية.وتساهم الفتحات الهندسية الصغيرة في توفير التهوية والإضاءة، بينما تعكس العناصر الزخرفية مثل الطرمة والمزاريب والأحزمة المثلثة مزيجًا من الجمالية والوظيفة، أما الأبواب الخشبية المزينة بالنقوش، فتُضفي طرازاً معمارياً مميزًا يعكس أصالة المنطقة.تتمركز العِمَارَة النجدية الشمالية في أقصى شمال المملكة، حيث تسود تضاريسها هضبة نجد وصحراء النفود، وتمتزج بين الكثبان الرملية، التكوينات الصخرية، والواحات الخصبة.ونشأت التجمعات العمرانية بالقرب من مصادر المياه، وتطورت وفقًا للاحتياجات البيئية والمناخية، مع تخطيط يعكس الانسجام بين المباني والمساحات العامة.كما أسهمت الواحات والمسطحات الخضراء في تعزيز النشاط الزراعي والحد من تأثير العواصف الرملية القادمة من النفود.يتميز هذا الطراز باستخدام جدران طينية سميكة لضبط درجات الحرارة، مع سترة سطح "دروة" مدرجة، وفتحات صغيرة تعزز التهوية والخصوصية.وتبرز الأحزمة المثلثة والفتحات الهندسية كعناصر زخرفية ووظيفية، بينما توفر الأفنية الداخلية بيئة معيشية مناسبة للمناخ الصحراوي، وتتكامل العناصر الحجرية والخشبية في الواجهات، مما يعكس طرازاًا معمارياً متناغمًا يمكن تطويره بطرق حديثة.تمتد العِمَارَة الحجازية الساحلية بمحاذاة البحر الأحمر، متأثرةً بالطبيعة الساحلية، والتفاعل الثقافي، والتنوع الجغرافي.وتُعد مدينة جدة أكبر مدن هذه المنطقة، حيث لعبت دورًا رئيسيًا كميناء تجاري ومحطة رئيسية لتبادل المعارف والخبرات، مما انعكس على أنماطها العمرانية المميزة.تتأثر التجمعات العمرانية بالخلجان الطبيعية والشواطئ، ما جعلها تتكيف مع الظروف البيئية من خلال استخدام مواد محلية مثل الحجر المرجاني والخشب، مع طلاء الجص الأبيض للحماية من التآكل.ويبرز دور المناخ الساحلي في تشكيل التصميمات، حيث تساهم الرواشين والشرفات البارزة في تعزيز التهوية الطبيعية، بينما تمنح النوافذ المزخرفة بفتحات صغيرة تكاملًا بين الخصوصية والوظيفة الجمالية.ويتميز الطراز بتقسيم واضح في الواجهات مع عناصر زخرفية هندسية معقدة، مما يضفي طابعًا بصريًا غنيًا يعكس روح المكان.في هذا السياق، أسّس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - رؤية في التصميم المعماري خلال فترة توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، قاد خلالها تطوير أعمال معمارية رائعة تعكس طابعها المتميز في جودة التصميم.وعني الميثاق بإيجاد وعي مشترك لمفاهيم الجودة العمرانية في المملكة، واضعاً الخطوط العريضة أمام المعنيين بالتصميم والتخطيط والتشييدوتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بمشاريع البيئة العمرانية التي تبنت معايير الميثاق وأظهرت التميز في تنفيذها، وتحفيز الممارسين والمختصين إلى تبني مفهوم ومعايير الميثاق ضمن مخرجاته العمرانية، والعمل على خلق بيئة تنافسية ينتج عنها مخرجات ذات جودة عالية.