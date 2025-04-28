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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.
كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
وتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
يُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة.
حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
الخليج العربيالرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
طقس الرياضنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.
وتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
يُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق وأتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.
وتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.