شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

البحر الأحمر

الخليج العربي

طقس الرياض

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

أمطار خفيفة

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طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

أمطار خفيفة

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في تقريره عناليوم الاثنين على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة.حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنينوتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتيُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةنبهفي تقريره عنمن عوالق وعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنينوتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتكما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية