شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 44 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 44 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 44 درجة مئوية.- مكة المكرمة 41 درجة مئوية.- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.- الرياض 41 درجة مئوية.- جدة 34 درجة مئوية.- أبها 28 درجة مئوية.- تبوك 30 درجة مئوية.- بريدة 41 درجة مئوية.- حائل 34 درجة مئوية.- الباحة 28 درجة مئوية.- عرعر 31 درجة مئوية.- سكاكا 31 درجة مئوية.- جازان 39 درجة مئوية.- نجران 36 درجة مئوية.- الخرج 42 درجة مئوية.- المجمعة 39 درجة مئوية.- وادي الدواسر 41 درجة مئوية.- الدوادمي 38 درجة مئوية.- شرورة 40 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنينوتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتأمطار خفيفةيُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.نبهفي تقريره عنمن عوالق وعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنينوتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتكما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية