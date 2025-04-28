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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 44 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 44 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 44 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 41 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.
- الرياض 41 درجة مئوية.
- جدة 34 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- تبوك 30 درجة مئوية.
- بريدة 41 درجة مئوية.
- حائل 34 درجة مئوية.
- الباحة 28 درجة مئوية.
- عرعر 31 درجة مئوية.
- سكاكا 31 درجة مئوية.
- جازان 39 درجة مئوية.
- نجران 36 درجة مئوية.
- الخرج 42 درجة مئوية.
- المجمعة 39 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 41 درجة مئوية.
- الدوادمي 38 درجة مئوية.
- شرورة 40 درجة مئوية.
وتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أمطار خفيفة
يُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 44 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 41 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.
- الرياض 41 درجة مئوية.
- جدة 34 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- تبوك 30 درجة مئوية.
- بريدة 41 درجة مئوية.
- حائل 34 درجة مئوية.
- الباحة 28 درجة مئوية.
- عرعر 31 درجة مئوية.
- سكاكا 31 درجة مئوية.
- جازان 39 درجة مئوية.
- نجران 36 درجة مئوية.
- الخرج 42 درجة مئوية.
- المجمعة 39 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 41 درجة مئوية.
- الدوادمي 38 درجة مئوية.
- شرورة 40 درجة مئوية.
طقس الرياضنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.
وتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أمطار خفيفة
يُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق وأتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.
وتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.