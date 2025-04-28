شكرا لمتابعة خبر عن الأمن البيئي: 5 آلاف ريال غرامة دخول المحميات دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جددت القوات الخاصة للأمن البيئي تحذيرها لهواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ودخول المحميات دون تصريح.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات دون ترخيص هي غرامة 5 آلاف ريال.

وتواصل القوات ضبط حالات المخالفين، وكان آخرها ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهة المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.