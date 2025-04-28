السعودية | أمطار رعدية متوقعة على 8 مناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 9

الخليج 365_الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والقصيم.

ونوه المركز بأن الحالة تشمل مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

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