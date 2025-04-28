شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 39 كيلوجرامًا من الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 39 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و994 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.