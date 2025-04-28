شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 10 صباحًا.. أتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.
وتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أمطار خفيفة
يُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد رماح أتربة مثارة تبدأ الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أمطار خفيفة
يُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 ضباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق وأتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.
وتشهد الخفجي والنعيرية عوالق ترابية تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
ويصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كما تشهد حفر الباطن وقرية العليا أتربة مثارة تبدأ الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.