شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدرعية.. فريق الأشعة التداخلية ينقذ مريضة من نزيف حاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة في مستشفى الدرعية - عضو تجمع الرياض الصحي الثالث- من إنقاذ حياة مريضة تعرضت إلى نزيف حاد بعد الولادة (Postpartum Hemorrhage)، عبر إجراء طبي دقيق دون الحاجة إلى تدخل جراحي مفتوح.

وأوضح المستشفى أن الفريق الطبي أجرى للمريضة عملية "إصمام الشريان الرحمي" (Uterine Artery Embolization) باستخدام قسطرة دقيقة لا تتجاوز ملليمترين من شريان الفخذ الأيمن، ما أسهم في السيطرة على النزيف بشكل سريع، والحفاظ على الرحم وصحة المريضة الإنجابية.



مستوى الجاهزية العالية

ويجسد هذا الإنجاز مستوى الجاهزية العالية والخبرة التخصصية لفريق الأشعة التداخلية، وأهمية التكامل بين الأقسام الطبية لتقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة.

ودشن مستشفى الدرعية أخيرًا وحدة الأشعة التداخلية، التي تُعد إضافة نوعية تسهم في تعزيز قدرته على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة بكفاءة عالية.