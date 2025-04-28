شكرا لقرائتكم خبر عن ذبابة حلزونية تصيب ماشية المكسيك وتمنع تصديرها للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بسبب ما يسمى بذبابة الدودة الحلزونية، التي تصاب بها حاليًا المواشي المكسيكية، قد تضطر الولايات المتحدة لفرض قيود على استيراد هذه الماشية، إذا لم تكثف الحكومة المكسيكية مكافحة هذه الآفة.

وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز في رسالة بعثتها إلى نظيرها المكسيكي إن دولتها "ستفرض قيودًا على استيراد السلع الحيوانية" إذا لم تُحل هذه المشكلة، مشيرة إلى أن المكسيك خفضت أيام الرش الجوي للقضاء على الآفة، وفرضت رسومًا جمركية باهظة على الشركات التي تقوم بالرش. حالات نادرة

يمكن أن تُصيب ذبابة الدودة الحلزونية الماشية والحياة البرية، وفي حالات نادرة البشر، إذ تتغذى يرقات الذباب على جلد الحيوانات الحية، مسببة أضرارًا جسيمة، وغالبًا ما تكون قاتلة.

وقبل اكتشاف ذبابة الدودة الحلزونية، كانت المكسيك أكبر مورد للماشية للولايات المتحدة، ففي الشهر الماضي استوردت الولايات المتحدة 24 ألف رأس ماشية من المكسيك، بانخفاض من حوالي 114 ألف رأس في العام السابق، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد منعت شحنات الماشية المكسيكية في أواخر نوفمبر الماضي بعد اكتشاف الآفة، ثم رفعت هذا الحظر في فبراير بناءً على بروتوكولات جديدة لتقييم صحة الحيوانات قبل دخولها البلاد.