السعودية | وزير الإعلام يستهل مبادرة “نبض الإعلام” باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري مساء الأحد مبادرة “نبض الإعلام” ضمن مبادرات عام التأثير الإعلامي؛ وذلك لإقامة سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع الإعلاميين والمختصين، ولكي تكون المبادرة منصة إعلامية مُستدامة، تُسلط الضوء على الفرص والأفكار التطويرية، ومعالجة التحديات في المجالات الإعلامية، وخلق شراكات محلية بين الجهات الحكومية، والخاصة، والأفراد، إضافةً إلى تمكين المشاركين من تبادل المعارف والخبرات، التي تُسهم في تطوير المجالات الإعلامية والاتصالية.

وتتضمن المبادرة سلسلة من اللقاءات الدورية المتخصصة لمعالي وزير الإعلام مع الإعلاميين المحليين، تستهدف صنَّاع محتوى البودكاست، ومقدمي البرامج الرياضية والحوارية، إلى جانب صنَّاع محتوى الألعاب الإلكترونية “GAMERS”، والحسابات المتخصصة والإخبارية، ومسؤولي الشركات الإعلامية والاتصالية، وكذلك المعلقين والمحللين الرياضيين، وصُناع محتوى اليوتيوب، والمنتجين والمخرجين، وكتاب الرأي، والصحفيين، وغيرهم.

وانطلقت النسخة الأولى من سلسلة اللقاءات اليوم بالشراكة مع مسرح “ذا ستيج” بالرياض، بحضور معالي وزير الإعلام، وعدد من القيادات الإعلامية, إضافةً إلى أكثر من 30 متخصصًا في صناعة البودكاست.

وشهد اللقاء استعراض العديد من العروض التقديمية التي تبرز مشروعات منظومة الإعلام ومبادراتها، إلى جانب تقديم عرض عن البودكاست في المملكة، وأبرز الأرقام والخدمات المقدمة من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

واستهل معالي الوزير اللقاء بالإعلان عن مبادرتين لصنَّاع البودكاست بتنظيم من أكاديمية الإعلام السعودية, الأولى للمبتدئين في صناعة البودكاست، وتشتمل على دورات تدريبية مكثفة في التقديم والتحرير والإعداد، والإضاءة والهندسة الصوتية، بالإضافة إلى دورات في ريادة الأعمال والتسويق.

وتخصص المبادرة الأخرى لصنَّاع البودكاست، من خلال برامج تطويرية مع مؤسسات محلية ودولية؛ لتطوير مهاراتهم وأدواتهم في المجال.

وشهد اللقاء عدة مداخلات من صنَّاع البودكاست، ونقاشات ثرية.

وأعرب الحضور عن امتنانهم لهذا اللقاء، الذي عزّز من العلاقات المهنية وتبادل الرؤى والخبرات في المجال الإعلامي، ومناقشة فرص التحسين والتطوير.

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