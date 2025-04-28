السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 594 سلة غذائية في مديرية الريدة الشرقية وقصيعر بحضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 594 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الريدة الشرقية وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 4.158 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط