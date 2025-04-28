السعودية | المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام ووزير البلديات والإسكان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينعقد غدًا، المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن رؤية المملكة 2030، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن التوجهات الإستراتيجية لمنظومة البلديات والإسكان ورحلة التحوُّل، وأثر القرارات والإجراءات التنظيمية الأخيرة على السوق العقاري.

ويجيب وزير البلديات والإسكان خلال المؤتمر عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، إذ يبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط