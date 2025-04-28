اخبار السعوديه

السعودية | المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام ووزير البلديات والإسكان

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام ووزير البلديات والإسكان 1/2
  • السعودية | المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام ووزير البلديات والإسكان 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام ووزير البلديات والإسكان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينعقد غدًا، المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن رؤية المملكة 2030، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن التوجهات الإستراتيجية لمنظومة البلديات والإسكان ورحلة التحوُّل، وأثر القرارات والإجراءات التنظيمية الأخيرة على السوق العقاري.

ويجيب وزير البلديات والإسكان خلال المؤتمر عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، إذ يبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا