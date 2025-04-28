شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض ليلة الأحد/الاثنين، تستمر حتى ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 صباح الاثنين على الزلفي والغاط والمجمعة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أمطار رعدية كشف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد في المملكة، عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق.

وأفاد الأرصاد، في بيان مساء يوم السبت، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية.

كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.