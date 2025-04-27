إغلاق عقبة التوحيد بالنماص

"دوت الخليج" تواصلت مع الهيئة العامة للطرق عبر موقعهم على منصة X للسؤال عن سبب الاغلاق ومدته، فأكدت في ردها: "نفيدك بأن طريق التوحيد مغلق وذلك لأعمال الصيانة، وسيتم فتح العقبة بعد الإنتهاء من الأعمال، ضمن المدة الزمنية المعتمدة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة".
وأضافت: "كما نفيدكم بأنه يوجد طرق بديلة للوصول لمحافظة النماص والمحافظات الأخرى ومنها عقبة تلاع وعقبة برمة"، مؤكدة حرصها على سلامة مرتادي الطريق وسلامة العاملين بالطريق.
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