إغلاق عقبة التوحيد بالنماص

أُغلقت اليوم عقبة التوحيد التي تربط محافظة النماص بمحافظة المجاردة، ولم تعرف حتى الآن أسباب الاغلاق، ولا المدة التي تستغرق حتى يعاد فتحها.

"دوت الخليج" تواصلت مع الهيئة العامة للطرق عبر موقعهم على منصة X للسؤال عن سبب الاغلاق ومدته، فأكدت في ردها: "نفيدك بأن طريق التوحيد مغلق وذلك لأعمال الصيانة، وسيتم فتح العقبة بعد الإنتهاء من الأعمال، ‏ضمن المدة الزمنية المعتمدة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة".

وأضافت: "كما نفيدكم بأنه يوجد طرق بديلة للوصول لمحافظة النماص والمحافظات الأخرى ومنها عقبة تلاع وعقبة برمة"، مؤكدة حرصها على سلامة مرتادي الطريق وسلامة العاملين بالطريق.