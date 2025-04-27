33 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر

وبلغ عدد العمليات المنفذة من خلال منصة أبشر أفراد (31.504.684) تضمنت إجراء (24.105.114) عملية استعراض للوثائق في المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، و(2.139.390) عملية في منصة أبشر أعمال.
ونفذت المديرية العامة للأمن العام (2.694.362) عملية، منها (2.606.512) عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى (3.851.454) عملية، و(330.745) عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار (69.732) تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و(66.277) طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، و(1.604) استفسارات عامة عن البصمة.
يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز أكثر من (28) مليونًا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية «أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة»، والوصول إلى ما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ».
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