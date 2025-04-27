وأوضح عميد كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن باجنيد للوطن أن المؤتمر منصة علمية ومرجعيـــة أكاديمية ومهنية لتجســـير العلاقـــة بيـــن الأكاديمييـــن والمهنييـــن المهتميـــن بتعزيـــز المواكبة الأكاديمية والمهنية للتطورات التقنية في مجال الاتصال
وتطرق الى أن أهداف المؤتمر تأتي في ظل رؤيـــة المملكة العربيـــة الســـعودية 2030م وتتمثل في إيجاد مـرجـعـيـة تخصصية لمتابعة التغيرات المهنية والتقنية فــــي الاتــــصــــال الرقمي وتطوير المناهج للحفاظ على الـــهـــويـــة الــعــصــريــة وتــعــزيــز مكانة التخصص وتنمية المعرفة والمهارات لاعضاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس والـمـهـنـيـيـن المتخصصين في الاتصال الرقمي، وكذلك فتح آفـــاق بحثية لمواكبة تـــطـــورات الاتـــصـــال الـرقـمـي وتــعــزيـــز بالتعاون بين التخصصات.
ويشارك عمداء كليات من مختلف التخصصات لتقديم رؤاهم حول مستقبل الإعلام الأكاديمي. ويستقطب المؤتمر خبراء في المهارات التفاعلية وتقنيات الاتصال الرقمي لتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة 56 جامعة من 13 دولة بمؤتمر الاتصال الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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