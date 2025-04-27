اخبار السعوديه

وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي 1/3
  • وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي 2/3
  • وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي، غدا الإثنين، معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري، للحديث عن إنجازات رؤية 2030.
كما يستضيف المؤتمر معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، للحديث عن التحوُّل في قطاع الإسكان، وأثر القرارات والإجراءات التنظيمية الأخيرة على السوق العقاري.

أخبار متعلقة

 

القبض على مقيمَين لنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي - وزارة الإعلام

رؤية 2030

هذا وتواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق التحولات الاستثنائية وتحويل الخطط الطموحة إلى واقع ملموس، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به دوليًا في الإنجازات التاريخية.
وتسير الرؤية على المسار الصحيح محققة ومتجاوزة مستهدفاتها، معتمدة على أدوات متينة للتنفيذ مدعومة بتكامل جهود جميع الجهات التنفيذية والداعمة والقطاع الخاص وغير الربحي.
كما أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين على أن الأرقام والمؤشرات التي حملها التقرير تروي واحدة من أعظم قصص النجاح في القرن الحادي والعشرين.
إنجازات تاريخية.. مؤشرات حققت مستهدف رؤية 2030

قفزات نوعية

وذكروا أن كل عام يمضي يشهد فيه الوطن مزيدًا من النجاح والتوهج بفضل الرؤية الثاقبة لـ”عراب الرؤية”.
ولفتوا إلى أن التقرير كشف عن قفزات نوعية حققتها المملكة في مختلف القطاعات، مع تحقيق أو تجاوز 33 مؤشرًا من مستهدفات 2024 و2030، في مشهد تنموي غير مسبوق.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا