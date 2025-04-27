شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستعرض إنجازات رؤية 2030 بالمؤتمر الصحفي الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

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رؤية السعودية 2030

قفزات نوعية

الدمام - شريف احمد - يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي، غدا الإثنين، معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري، للحديث عن إنجازات رؤية 2030.كما يستضيف المؤتمر معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، للحديث عن التحوُّل في قطاع الإسكان، وأثر القرارات والإجراءات التنظيمية الأخيرة على السوق العقاري.هذا وتواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق التحولات الاستثنائية وتحويل الخطط الطموحة إلى واقع ملموس، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به دوليًا في الإنجازات التاريخية.وتسير الرؤية على المسار الصحيح محققة ومتجاوزة مستهدفاتها، معتمدة على أدوات متينة للتنفيذ مدعومة بتكامل جهود جميع الجهات التنفيذية والداعمة والقطاع الخاص وغير الربحي.كما أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين على أن الأرقام والمؤشرات التي حملها التقرير تروي واحدة من أعظم قصص النجاح في القرن الحادي والعشرين.وذكروا أن كل عام يمضي يشهد فيه الوطن مزيدًا من النجاح والتوهج بفضل الرؤية الثاقبة لـ”عراب الرؤية”.ولفتوا إلى أن التقرير كشف عن قفزات نوعية حققتها المملكة في مختلف القطاعات، مع تحقيق أو تجاوز 33 مؤشرًا من مستهدفات 2024 و2030، في مشهد تنموي غير مسبوق.