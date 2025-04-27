شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيمَين لنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية؛ لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأُوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.