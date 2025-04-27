إطلاق أجير الحج للعمل الموسمي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق خدمة «أجير الحج» لموسم حج هذا العام 1446، التي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، من خلال جمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في «باب أجير».

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم، كما تلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.

ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال موسم الحج.

يُذكر أن «أجير الحج» يوفر للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما يتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.