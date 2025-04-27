1000 معمل بحثي بالمملكة

قفز عدد المعامل البحثية لأكثر من 1000 معمل بحثي في المملكة؛ يتبع لــ 30 جامعة ومركزًا بحثيًا؛ لتحقيق التميز النوعي؛ وتعزيز مكانتها الدولية في الأبحاث والابتكارات.

وأكدت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في تقريرٍ لها، أن تأسيس أربعة تحالفات بحثية وطنية تضم ما يزيد على 75 جهة ومركزًا بحثيًا، وإطلاق التجمع الوطني لأشباه الموصلات بوصفها خطوة رائدة؛ لتوطين تصميم الرقائق الرقمية، وتدشين البوابة الوطنية للوصول المفتوح؛ تتيح للعلماء والباحثين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية البحثية المتطورة التي تستند اليها المملكة، وثقلها الدولي العالمي في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الباحثين المسجلين في المملكة ضمن الأولويات الوطنية الأربع تجاوز الـ 36 ألف باحث وباحثة، وسُجلت لدى الرابطة الدولية لواحات العلوم ومناطق الابتكار خلال العام الماضي 5 مناطق ابتكار؛ ليصل مجموعها إلى 10 مناطق على مستوى المملكة، وفُعل 12 مكتبًا لنقل التقنية في الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية.