90 ملتقى ومعرضا لتوظيف خريجي التقني

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج متخصصة لتسهيل التحاق الخريجين والخريجات بسوق العمل، حيث تمّ تنفيذ 183 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل خلال الفترة ذاتها، كما عقدت المؤسسة 272 لقاءً مع مدراء الموارد البشرية في جهات التوظيف، إضافةً إلى توقيع 15 مذكرة تفاهم؛ لتعزيز فرص توظيف الخريجين في المجالات التقنية والمهنية.
وأكد العتيبي أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة تعمل على قياس رضا أصحاب العمل والخريجين عبر استبيانات تحليلية دقيقة.
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