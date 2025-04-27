وتهدف المبادرة التي تستمر 14 يومًا، إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية، والعمل على تنظيف شاطئين يمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 100.000 متر مربع من سواحل مدينة جدة، ستُنفَّذ عبر أربع مراحل تشمل المناطق الساحلية الغربية، والجنوبية، والشرقية، والشمالية.
وستعتمد المبادرة في تنفيذها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جمع البيانات والتخطيط، بما يضمن التنفيذ الفعال لجهود الشركاء والمتطوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لحماية شواطئ جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.