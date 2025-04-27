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مبادرة لحماية شواطئ جدة

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مبادرة لحماية شواطئ جدة

أطلق صندوق البيئة، بالشراكة مع برنامج التطوع والشراكة المجتمعية «لنبادر» في جدة، مبادرة «حماية ومعالجة الشواطئ»، تحت شعار «لحماية شواطئنا»، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وتهدف المبادرة التي تستمر 14 يومًا، إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية، والعمل على تنظيف شاطئين يمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 100.000 متر مربع من سواحل مدينة جدة، ستُنفَّذ عبر أربع مراحل تشمل المناطق الساحلية الغربية، والجنوبية، والشرقية، والشمالية.

وستعتمد المبادرة في تنفيذها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جمع البيانات والتخطيط، بما يضمن التنفيذ الفعال لجهود الشركاء والمتطوعين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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