هيئة الصحفيين بعسير تنظم جلسة "الصحافة التلفزيونية والسياحة"

وتناولت الجلسة التي استمرت لساعتين، دور الصحافة التلفزيونية في الترويج السياحي، والتحديات التي تواجه الإعلامي أثناء تغطية الفعاليات والمواقع السياحية، والفرق بين التغطية الخبرية والترويج السياحي من منظور إعلامي، والتكامل بين الجهات الرسمية والإعلام في دعم السياحة، ودور المستشار الإعلامي في صناعة الصورة الذهنية الإيجابية للمنطقة، ومدى تأثير المنصات الرقمية على العمل التلفزيوني في الترويج السياحي، ورؤية الضيوف لمستقبل الإعلام السياحي في المنطقة، ومتطلبات النهوض بصناعة الإعلام السياحي محليًا.
وفي الختام، كرم مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير الدكتور عيسى المستنير، ضيوف الجلسة، والغرفة التجارية بأبها، كشريك وراعي للفعالية، مؤكداً أن أبواب الفرع مفتوحة للجميع فيما يتعلق بالمبادرات، والأفكار، والاقتراحات، والدورات والورش التدريبية.
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