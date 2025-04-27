هيئة الصحفيين بعسير تنظم جلسة "الصحافة التلفزيونية والسياحة"

نظّم فرع ⁧‫هيئة الصحفيين السعوديين‬⁩ بمنطقة ⁧‫عسير‬⁩ جلسة حوارية بعنوان: "الصحافة التلفزيونية والسياحة في عسير" ، وذلك مساء اليوم على مسرح الغرفة التجارية بمدينة أبها، بحضور عدد كبير من المهتمين بالمجالين السياحي والإعلامي، حيث كان ضيوف الجلسة كلاً من محمد الأحمري، مذيع ومراسل القناة السعودية ، ومداوي الأحمري، مراسل قناة MBC، وعبدالرحمن السمير، مذيع ومراسل القناة الإخبارية، وظافر البكري، مراسل قناة العربية فيما أدار الجلسة المذيع والمراسل التلفزيوني ونائب مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير عبدالله آل عبيد.

وتناولت الجلسة التي استمرت لساعتين، دور الصحافة التلفزيونية في الترويج السياحي، والتحديات التي تواجه الإعلامي أثناء تغطية الفعاليات والمواقع السياحية، والفرق بين التغطية الخبرية والترويج السياحي من منظور إعلامي، والتكامل بين الجهات الرسمية والإعلام في دعم السياحة، ودور المستشار الإعلامي في صناعة الصورة الذهنية الإيجابية للمنطقة، ومدى تأثير المنصات الرقمية على العمل التلفزيوني في الترويج السياحي، ورؤية الضيوف لمستقبل الإعلام السياحي في المنطقة، ومتطلبات النهوض بصناعة الإعلام السياحي محليًا.

وفي الختام، كرم مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير الدكتور عيسى المستنير، ضيوف الجلسة، والغرفة التجارية بأبها، كشريك وراعي للفعالية، مؤكداً أن أبواب الفرع مفتوحة للجميع فيما يتعلق بالمبادرات، والأفكار، والاقتراحات، والدورات والورش التدريبية.