إجراءات نظامية بحق المسيء لسمعة السياحة في المملكة

وقعت النيابة العامة ووزارة السياحة مذكرة تعاون مشترك للإسهام في تحقيق التكامل المؤسسي. وتسعى المذكرة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية، تعزيزاً لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على مقومات السياحة في المملكة.



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