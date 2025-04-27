اخبار السعوديه

وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة الضمان الصحي للتميز

0 نشر
0 تبليغ

وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة الضمان الصحي للتميز

كرّم مجلس الضمان الصحي المتميزين من أصحاب الإنجازات في النسخة الثالثة من جائزة ضمان للتميز,وذلك في حفل نظمه اليوم لتحفيز ِالإبداع والابتكار وتعزيز الجودة والكفاءة.

وأعلن المجلس عن المكرمين في جميع فروع الجائزة, المندرجة تحت المسارات التي حددها لتكريم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب العمل والأفراد، الذين تنافسوا على محاور الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، والصحة الرقمية والابتكار.


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة الضمان الصحي للتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا