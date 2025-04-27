وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة الضمان الصحي للتميز

كرّم مجلس الضمان الصحي المتميزين من أصحاب الإنجازات في النسخة الثالثة من جائزة ضمان للتميز,وذلك في حفل نظمه اليوم لتحفيز ِالإبداع والابتكار وتعزيز الجودة والكفاءة.

وأعلن المجلس عن المكرمين في جميع فروع الجائزة, المندرجة تحت المسارات التي حددها لتكريم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب العمل والأفراد، الذين تنافسوا على محاور الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، والصحة الرقمية والابتكار.