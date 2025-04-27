وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة الضمان الصحي للتميز

وأعلن المجلس عن المكرمين في جميع فروع الجائزة, المندرجة تحت المسارات التي حددها لتكريم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب العمل والأفراد، الذين تنافسوا على محاور الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، والصحة الرقمية والابتكار.
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