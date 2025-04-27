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مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير

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مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، مسامرة بيئية ثقافية بعنوان «النباتات المحلية بمنطقة عسير»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025 المقام تحت شعار «بيئتنا كنز»، والذي انطلقت أنشطته يوم الأحد 20 أبريل الجاري.

وأقيمت المسامرة في قرية رجال ألمع التراثية، بحضور المحافظ الحسن بن عبدالخالق الحفظي، ومدير عام فرع الوزارة في المنطقة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي. وناقش المشاركون أهمية النباتات الطبيعية في النظام البيئي، ودورها في تعزيز الهوية البيئية لمنطقة عسير، إلى جانب استعراض الممارسات المثلى للمحافظة على الغطاء النباتي المحلي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة برامج توعوية ينفذها فرع الوزارة في مختلف محافظات المنطقة، بهدف نشر الثقافة البيئية وتحفيز الشراكة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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