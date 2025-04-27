مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير

وأقيمت المسامرة في قرية رجال ألمع التراثية، بحضور المحافظ الحسن بن عبدالخالق الحفظي، ومدير عام فرع الوزارة في المنطقة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي. وناقش المشاركون أهمية النباتات الطبيعية في النظام البيئي، ودورها في تعزيز الهوية البيئية لمنطقة عسير، إلى جانب استعراض الممارسات المثلى للمحافظة على الغطاء النباتي المحلي.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة برامج توعوية ينفذها فرع الوزارة في مختلف محافظات المنطقة، بهدف نشر الثقافة البيئية وتحفيز الشراكة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.
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