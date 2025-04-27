شكرا لمتابعة خبر عن المسند: دخول الكنة يبدأ في 29 أبريل ويستمر حتى 7 يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، ما المقصود بالكنة ومتى موعد دخولها.

وقال المسند في تغريدة علي منصة إكس: :”يُقصد بالكنّة غياب نجم الثريا عن الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة، وهو ما يُعرف بخفوق الثريا أو اختفائها عن النظر”.

وتابع: “وقد اشتُقّ مصطلح “اكتنّ الشيء” من هذا المعنى، أي غاب واختفى عن الأبصار، أما من حيث التوقيت الفلكي، فإن دخول الكنة يبدأ في 29 أبريل ويستمر حتى 7 يونيو، ليكون مجموع أيامها أربعين يومًا”.

واختتم: “وتمثل هذه الفترة انتقالًا من أجواء الربيع المعتدلة إلى بدايات حرارة الصيف التدريجية، وهي مرحلة مهمة في التقويم المناخي التقليدي عند العرب”.

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