شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تشهِّر بمالكة منشأة ارتكبت الغش التجاري بحيازة وعرض أجبان فاسدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهّرت وزارة التجارة بصاحبة منشأة تجارية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض منتجات أجبان فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية المنتجات المعروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمركز الشقيق في منطقة جازان.

وصدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة جازان متضمناً فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ونشر الحكم على نفقة المخالفة.

وتواصل “التجارة” التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.