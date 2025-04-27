شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يشيد ببطولة طالب أنقذ والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، بالتصرف البطولي للطالب عبد السلام تومان الأحمري، من متوسطة عمرو بن العاص بمحافظة خميس مشيط، بعد أن قام بإنقاذ حياة والدته في موقفٍ بطولي عكس من خلاله القيم النبيلة لمبادرة “أجاويد 3”.

جاء هذا خلال مداخلة هاتفية لأمير عسير عبر البث المباشر أثناء حفل تكريم الطالب الأحمري، والذي نُظم تقديراً لموقفه البطولي، بحضور المدير العام للتعليم في منطقة عسير فهد عقالا؛ وعددٍ من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

واعتبر الأمير تركي أن هذا العمل البطولي يعكس بوضوح القيم السامية والأصيلة التي تهدف مبادرة ”أجاويد 3“ إلى تعزيزها وترسيخها في نفوس أبناء المنطقة والمجتمع ككل.

ونوه أمير منطقة عسير في مداخلته بما أظهره الطالب من التزام واضح بمجموعة من القيم الأساسية التي تحتفي بها مبادرة ”أجاويد“، ومنها الانضباط، وكونه قدوة حسنة لأقرانه، والإتقان في التصرف، والتحلي بروح التسامح.

وأثنى صاحب السمو الملكي على ما يعكسه تصرف الطالب من ترابط أسري متين، وصدق في المشاعر، وأداء للأمانة، ووفاء عميق لوالدته، وقدرة على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف.

كما أثنى بشكل خاص على التطبيق الدقيق والواعي من قبل الطالب لإجراءات الإسعافات الأولية، وفقاً للتعليمات والإرشادات المعتمدة لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي، مؤكداً أن هذا الإتقان والوعي كان له دور حاسم – بعد توفيق الله – في إنقاذ حياة والدته.

وعبّر الأمير تركي بن طلال في ختام حديثه، عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج الطلابية المضيئة، مؤكداً أنها تجسد القيم الأصيلة والمتجذرة في أبناء منطقة عسير، داعيا إلى ضرورة العمل على تعزيز مثل هذه السلوكيات الإيجابية والمواقف البطولية في البيئة التعليمية والمجتمع بشكل عام، لتكون مصدر إلهام للجميع.