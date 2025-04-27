27 ألف مخالفة بيئية و15.4 ألف تصريح وترخيص

استنفر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، جهوده في رفع كفاءة التزام المنشآت بنظام البيئة، والمساهمة في تعزيز الاستدامة في القطاع البيئي، إذ سجل المركز إصدار 15.441 ألف تصريح وترخيص بيئي، منها 15.246 ألف تصريح بيئي بـ98.73%، مقابل إصدار 195 ترخيصًا بيئيًا بـ1.26%، في وقت بلغت البلاغات البيئية المستلمة 5744 بلاغًا بيئيًا، والتي تمت معالجتها، وتتضمن الحوادث البيئية.

61.5 ألف جولة

كشف تقرير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2024، تنفيذ 61.550 ألف جولة تفتيشية منفذة، شملت جميع الأنشطة ذات التأثير البيئي، للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، ورصد 27.064 ألف مخالفة بيئية مرصودة، شملت جميع الأنشطة ذات التأثير البيئي، وتسجيل 565 تقرير مراقبة دورية، لتعزيز الرقابة والارتقاء بالالتزام البيئي، وزيارة 124 مقدم خدمة بيئية، لضبط وقياس مستوى التزام مقدمي الخدمات البيئية، وإعداد 12 دليلا استرشاديا لمنهجية التفتيش، وقيام المركز بتنفيذ 3 تمارين تعبوية، تقوم على مبدأ فرضيات لحوادث تلوث بالزيت العالي، بهدف تنسيق الأدوار، والمسؤوليات من جميع الجهات المعنية، لرفع الجاهزية للاستجابة لمختلف الحوادث، والحد من تأثيراتها على البيئة، وحماية سواحل المملكة جازان وتبوك والشرقية والموارد البيئية فيها.

365 محطة

سجلت محطات مراقبة جودة الهواء، والتلوث 365 محطة، منها 240 محطة لمراقبة جودة الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة، و100 محطة لرصد التلوث الضوئي حول المملكة، مقابل 25 محطة لرصد التلوث الضوضائي على مستوى مدن المملكة، وعمل المركز على مسح مصبات الساحل الغربي، حيث تم تحليل 1740 تحليل تربة، و14.152 ألف تحليل للمياه، و731 نقطة منها 443 مصبا تم عمل إجراء تحاليل للمياه والتربة عليها، وتحليل 16.470 ألف عينة مياه مسحوبة لجميع السدود لمنطقتي الشمالية والجنوبية، إلى جانب تحليل 7 آلاف عينة تربة.

مسح ميداني

عمل المركز على دراسة إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي، حيث تم تنفيذ مسح ميداني لأكثر من 12 مليون م²، لـ339 بؤرة ملوثة ناتجة عن التلوث الصناعي، منها 33 بؤرة صناعية صنفت عالية الخطورة، وأجريت عليها دراسات تفصيلية، وتحليل 47 عينة للمياه السطحية، وبلغ عدد قياسات المياه السطحية 1974 قياسا، و60 عينة للمياه الجوفية، و2100 قياس للمياه الجوفية، و86 عينة للتربة تحت السطحية، و3010 قياسات للتربة تحت السطحية، و98 عينة للتربة السطحية، و3822 قياسا للتربة السطحية، و860 قياسا لجودة الهواء المحيط.

أرقام وبيانات

15.441 ألف تصريح وترخيص بيئي

61.550 ألف جولة تفتيشية

565 تقرير مراقبة بيئية دورية

27.064 ألف مخالفة بيئية مرصودة

15.246 ألف تصريح بيئي

195 ترخيصا بيئيا

زيارة 124 مقدم خدمة بيئية

33 بؤرة صناعية عالية الخطورة

3 تمارين تعبوية منفذة بسواحل المملكة

240 محطة لمراقبة جودة الهواء

100 محطة لرصد التلوث الضوئي

25 محطة لرصد التلوث الضوضائي