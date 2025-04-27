27 ألف مخالفة بيئية و15.4 ألف تصريح وترخيص

61.5 ألف جولة
كشف تقرير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2024، تنفيذ 61.550 ألف جولة تفتيشية منفذة، شملت جميع الأنشطة ذات التأثير البيئي، للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، ورصد 27.064 ألف مخالفة بيئية مرصودة، شملت جميع الأنشطة ذات التأثير البيئي، وتسجيل 565 تقرير مراقبة دورية، لتعزيز الرقابة والارتقاء بالالتزام البيئي، وزيارة 124 مقدم خدمة بيئية، لضبط وقياس مستوى التزام مقدمي الخدمات البيئية، وإعداد 12 دليلا استرشاديا لمنهجية التفتيش، وقيام المركز بتنفيذ 3 تمارين تعبوية، تقوم على مبدأ فرضيات لحوادث تلوث بالزيت العالي، بهدف تنسيق الأدوار، والمسؤوليات من جميع الجهات المعنية، لرفع الجاهزية للاستجابة لمختلف الحوادث، والحد من تأثيراتها على البيئة، وحماية سواحل المملكة جازان وتبوك والشرقية والموارد البيئية فيها.
365 محطة
سجلت محطات مراقبة جودة الهواء، والتلوث 365 محطة، منها 240 محطة لمراقبة جودة الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة، و100 محطة لرصد التلوث الضوئي حول المملكة، مقابل 25 محطة لرصد التلوث الضوضائي على مستوى مدن المملكة، وعمل المركز على مسح مصبات الساحل الغربي، حيث تم تحليل 1740 تحليل تربة، و14.152 ألف تحليل للمياه، و731 نقطة منها 443 مصبا تم عمل إجراء تحاليل للمياه والتربة عليها، وتحليل 16.470 ألف عينة مياه مسحوبة لجميع السدود لمنطقتي الشمالية والجنوبية، إلى جانب تحليل 7 آلاف عينة تربة.
مسح ميداني
عمل المركز على دراسة إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي، حيث تم تنفيذ مسح ميداني لأكثر من 12 مليون م²، لـ339 بؤرة ملوثة ناتجة عن التلوث الصناعي، منها 33 بؤرة صناعية صنفت عالية الخطورة، وأجريت عليها دراسات تفصيلية، وتحليل 47 عينة للمياه السطحية، وبلغ عدد قياسات المياه السطحية 1974 قياسا، و60 عينة للمياه الجوفية، و2100 قياس للمياه الجوفية، و86 عينة للتربة تحت السطحية، و3010 قياسات للتربة تحت السطحية، و98 عينة للتربة السطحية، و3822 قياسا للتربة السطحية، و860 قياسا لجودة الهواء المحيط.
أرقام وبيانات
15.441 ألف تصريح وترخيص بيئي
61.550 ألف جولة تفتيشية
565 تقرير مراقبة بيئية دورية
27.064 ألف مخالفة بيئية مرصودة
15.246 ألف تصريح بيئي
195 ترخيصا بيئيا
زيارة 124 مقدم خدمة بيئية
33 بؤرة صناعية عالية الخطورة
3 تمارين تعبوية منفذة بسواحل المملكة
240 محطة لمراقبة جودة الهواء
100 محطة لرصد التلوث الضوئي
25 محطة لرصد التلوث الضوضائي
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