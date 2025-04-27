ذو القعدة.. استقبال الحجاج ومغادرة المعتمرين

تستعد الجهات الحكومية والمعنية لاستقبال حجاج بيت الله لعام 1446، في حين تنتهي مهلة مغادرة المعتمرين المملكة في 1 ذو القعدة، وأنهت الجهات ذات العلاقة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة كافة استعداداتها لاستقبال وفود ضيوف الرحمن، مع تطبيق كافة المعايير المتبعة لراحة الضيوف وتقديم أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.

ترتيبات وإجراءات

يتوافد الحجاج إلى المملكة عادة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة؛ حيث يتم تخصيص مسارات خاصة لاستقبال الحجاج وتهيئة حافلات النقل والمواصلات لإيصالهم إلى مساكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي ذلك ضمن استعدادات الجهات من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.

معلومات التواصل

إلى ذلك تواصل وزارة الحج والعمرة توزيع بطاقات نسك هذا العام 1446هـ والتي تحتوي على جميع معلومات الحاج، مثل موقع سكنه في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومعلومات التواصل مع شركة تقديم الخدمة للحاج، مما يسهل عملية إرشاد الحاج إلى موقع إقامته، والحد من ظاهرة حالات التيه والفقدان في الأماكن المقدسة، إضافة إلى العديد من الخدمات الإثرائية الأخرى. وتستمر عمليات الطباعة لبطاقات نسك حتى موعد انتهاء إصدار التصاريح والتأشيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.

سمات أمنية

يستطيع الحاج القادم من خارج المملكة الحصول على بطاقة نسك فور وصوله إلى أرض المملكة من خلال شركة تقديم الخدمة للحاج، كذلك يحصل حجاج الداخل على بطاقات نسك من شركة تقديم الخدمة في نقاط التجمع وقبل بدء موسم الحج هذا العام 1446هـ.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بحمل بطاقة نسك لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر في جميع محطات الرحلة، وهي بطاقة تعريفية معتمدة تحوي جميع معلومات المعتمر من الصورة واسم الشركة وقائد المجموعة، بالإضافة إلى مقر السكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمكن المعتمر من أدء المناسك، وتحتوي على سمات أمنية.

مميزات لبطاقة نسك

- معلومات الحاج الشخصية

- السجل الطبي للحاج

- مقر السكن للحاج بمكة والمدينة

- اسم الشركة المقدمة للخدمة التي يتبعها المعتمر

- معلومات قائد المجموعة