32 مليون مكالمة لـ 911

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) 32.158.467 اتصالًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الاتصالات الاستفسارية والخدمية 29.817.974 اتصالًا، وتم إحالة 2.340.493 اتصالًا مروريًا وإنسانيًا للجهات المعنية لمعالجتها، و 1.119.752 اتصالًا خلال موسم حج عام 1445.

ويأتي ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام الأنظمة المتطورة التي يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وقدم المركز خلال عام 2024م مشاركات ومعارض بإجمالي (30) معرضًا تعريفيًا وتوعويًا بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها رقم الطوارئ الموحد (911) للمواطنين والمقيمين والزائرين كافةً وبعدة لغات، استعرض فيها تجارب حية عبر الواقع الافتراضي لأحد مراكز (911) ونموذجًا لكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.