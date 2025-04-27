شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وقطر تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة العربية السعودية
ودولة قطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار.
محمد يوسف
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