شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. استقبال 2.4 مليون طن من النفايات في الربع الأول لعام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة جدة عن استقبال مردم النفايات التابع لها خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 نحو 2,392,465 طنًا من النفايات البلدية الصلبة، والنفايات النباتية، ومخلفات البناء والهدم كبيرة الحجم، نُقلت عبر 215,664 مركبة.

وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الرامية إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المدينة.



وبحسب تقرير الإدارة العامة لمشاريع النظافة، فقد بلغت كمية النفايات المنزلية الصلبة التي استقبلها المردم خلال هذه الفترة 285,604 طنًا، وقُدرت كمية النفايات التجارية الصلبة بـ 198,981 طنًا، في حين شكّلت مخلفات البناء والهدم النسبة الأكبر بإجمالي 1,855,854 طنًا.

إدارة النفايات الصلبة

كما استقبل المردم 45,365 طنًا من النفايات النباتية كبيرة الحجم، إلى جانب 6,961 طنًا من مخلفات المسالخ، و450 طنًا من المواد المتلفة، بالإضافة إلى 99 طنًا من مخلفات الإطارات، و15 طنًا من الأوراق التي شملت صحفًا ومطبوعات دينية.

وتولي أمانة جدة أهمية كبيرة لإدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العلمية والتقنيات الحديثة.

مردم وادي عسلاء

ويُنفذ حاليًا مشروع تشغيل وصيانة مردم وادي عسلاء، الذي يهدف إلى تطبيق الأسس العلمية السليمة في التعامل مع النفايات المتزايدة نتيجة التوسع التنموي، والزيادة السكانية، وارتفاع معدلات إنتاج الفرد من النفايات.

كما تسعى الأمانة من خلال هذا المشروع إلى تقليص حجم المخلفات اليومية الناتجة عن الأنشطة البلدية، والعمل على استخلاص المواد العضوية القابلة لإعادة التدوير، دعمًا لاستدامة المدينة وتحسين جودة الحياة فيها.