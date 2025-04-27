شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف يكرم السديس لجهوده في تعزيز الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، الدكتور محمد شهيم علي سعيد، شهادة شكر وتقدير إلى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نظير جهوده المباركة في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وبث قيم الوسطية والتسامح والتعايش بين الشعوب، وتعزيز أواصر التعاون بين المسلمين.



وتسلم الشهادة نيابة عنه إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور صلاح البدير، خلال لقائه مع وزير الشؤون الإسلامية المالديفي في مكتبه بالعاصمة ماليه.



مخرجات إيمانية كبرى

وأكد وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قدمت مخرجات إيمانية كبرى، أسهمت في إثراء تجربة القاصدين والزائرين، وتهيئة أجواء تعبدية نموذجية تعكس سماحة الإسلام ووسطيته.



من جهته، عبر رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة، معتبرًا شهادة الشكر اعتزازًا لجميع منسوبي الرئاسة الذين يعملون بجد وإخلاص لإيصال رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم، ومؤكدًا المضي قدمًا في تعزيز قيم الاعتدال والرحمة والتسامح.



وأشاد السديس بالمخرجات الإثرائية التي حققتها زيارة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور صلاح البدير، لجمهورية المالديف، والتي أسهمت في تعزيز رسالة أئمة الحرمين الوسطية على المستوى العالمي.



يُذكر أن زيارة الشيخ الدكتور صلاح البدير إلى جمهورية المالديف اختتمت مؤخرًا، وقد شهدت تحقيق العديد من المنجزات التي عززت التواصل البنّاء بين الشعوب، ورسخت القيم الإسلامية النبيلة، ضمن رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم.