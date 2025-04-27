شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن سلطان يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.

وأعرب سموه عن شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تقدمه من جهود مخلصة ورؤية حكيمة، أسهمت في تحقيق إنجازات وطنية رائدة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه أن ما حمله التقرير من نتائج مشرّفة يعكس مدى نجاح خطط التنمية الشاملة التي تقودها القيادة، ويبرهن أن طموحات الوطن تسير نحو التحقق بوتيرة أسرع من المتوقع، مشيرًا إلى القفزات النوعية التي حققتها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى التقدم الملموس بارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية، والتقدم كذلك في الخدمات الصحية الأساسية.

واختتم الأمير فيصل بن سلطان تصريحه، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة لكل ما فيه خير للمملكة وشعبها الكريم والعالميَن العربي والإسلامي.