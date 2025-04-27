شكرا لمتابعة خبر عن وفاة عاشق النجوم ملفي بن شرعان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُوفي، فجر اليوم الأحد ملفي بن شرعان العريمة الحربي؛ الشهير بـ «أبو شرعان»، أحد أبرز روّاد علم الفلك والنجوم بالمملكة ، بعد مسيرةٍ قاربت قرناً.

وتُؤدَّى الصلاة عليه بعد عصر اليوم في جامع قبة ، قبل أن يُوارى جثمانه في مقبرة البلدة.

وعلى الرغم من تحسُّن وضعه الصحي بعد جلطة دماغية قبل ثلاث سنوات، عاد المرض ليغيّب صوت الرجل الذي لم يَنَم -في روايته- ليلةً واحدةً تحت سقف بيت.

ويُذكر أن أبو شرعان؛ عام 1929 ولد تقريبا في بادية حائل، وفضَّل الحياة تحت الخيمة على جدران المدن؛ فلا سقف أعلى من نجوم السماء ولا رفيق أوفى من قطيع أغنامه.