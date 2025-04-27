شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تقدم خدماتها في 60 موقعًا حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (60) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الفويلق ومركز الأرطاوية، وللنساء في محافظة ضرية، ومجمع المدرج التعليمي لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، وفي الابتدائية السادسة، وبمحافظة البكيرية، ومدرسة مجمع السحابين بمركز رياض الخبراء، ودار نايف المنيف بمحافظة البدائع، ويوم الاثنين في متوسطة وثانوية الدليمية بمركز الدليمية، ودار حفصة بنت عمر رضي الله عنه بمحافظة البدائع، ويوم الثلاثاء في مجمع ابتدائية ومتوسطة القبعية بمحافظة البدائع، والمتوسطة الثانية بمحافظة البكيرية لمدة يوم واحد لكل موقع، وفي المتوسطة الأولى بمركز الفويلق لمدة ثلاثة أيام.

وللرجال في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المذنب، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مدارس الآفاق الأهلية بمحافظة البكيرية، والثانوية الثانية عشر بمحافظة عنيزة، ويوم الخميس في الابتدائية الثامنة بمحافظة البكيرية لمدة يوم لكل منهم.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحفنة، وللرجال في ابتدائية الوليد ومتوسطة الضرس بالضرس بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وثانوية الفرقان بأبها، وللنساء في الثانوية العاشرة بأبها لمدة يوم لكل منهما، وثانوية واعر بمحافظة بيشة لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال في ثانوية الصديق برجال ألمع، وللنساء في الثانوية الرابعة عشر بأبها، ويوم الثلاثاء في الثانوية الرابعة بأبها لمدة يوم لكل منهم، وفي ابتدائية تحفيظ القران الكريم بالضرس لمدة يومين، وللرجال في ثانوية الشيخ محمد بن عثيمين بأبها، ومجمع السعادة برجال ألمع.

فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في ثانوية الملك عبدالعزيز برجال ألمع لمدة يوم لكل منهم، وفي ثانوية عبدالعزيز الخويطر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للرجال في ثانوية البراء بن مالك بمحافظة حفر الباطن، ويوم الاثنين في ثانوية معاذ بن جبل بمحافظة حفر الباطن، وللنساء في مستشفى القيصومة بمحافظة حفر الباطن، والابتدائية الرابعة، والابتدائية الرابعة والعشرون للبنات بالدمام لمدة يوم لكل منهم، وفي المركز الإداري لروضات الهيئة الملكية بالجبيل لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في الابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن للبنات، والمتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن للبنات بالدمام، وللرجال في متوسطة عقبة بن نافع بمحافظة حفر الباطن، ويوم الأربعاء في ثانوية الأمير سعود بن نايف بمحافظة حفر الباطن، وللرجال والنساء في مستشفى دلة بالخبر لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا لمدة يوم، وفي عشيرة مكتن بمحافظة الطائف لمدة يومين، وللنساء في مركز بالعاند بمحافظة الطائف لمدة يومين، ومركز بحرة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر مبنى الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة الحسن البصري بطبرجل لمدة يوم، وابتدائية النهضة بسكاكا، وللنساء في المتوسطة السادسة للبنات بطبرجل، والابتدائية الخامسة والعشرون والطفولة المبكرة بسكاكا، ويوم الأربعاء في ابتدائية حليمة ومتوسطة خديجة للبنات بطبرجل، والمتوسطة الثانية للبنات بسكاكا، وللرجال في متوسطة أبي ذر الغفاري بطبرجل، ومتوسطة عمر بن العزيز بسكاكا لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك خدماتها اليوم للرجال في مدارس العصر الأهلية لمدة أسبوع، وللنساء في ثانوية أم المؤمنين رملة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في الابتدائية العاشرة بمجمع الاثيلي، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في المتوسطة السابعة بالاثيلي، ويوم الخميس في الثانوية الخامسة بتبوك لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز يبس، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في مبادرة امارة منطقة الباحة، ومركز نصبة وجبال المسودة لمدة يومين لكل منهم.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في إدارة الجوازات بنجران، ويوم الثلاثاء في مدرسة الأحفاد للتعليم لمدة يومين لكل منهما.

وفي المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بطحي، والهيئة الملكية بينبع لمدة أسبوع لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية اللواء للبنين بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء للنساء في متوسطة بقعاء الشرقية لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في هجرة المركوز بمحافظة رفحاء لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في متوسطة الخنساء بعرعر لمدة يوم.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.