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القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى استقلال بلاده

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واس- جدة 0 تبليغ

القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى استقلال بلاده

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق اطراد التقدم والازدهار. ⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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