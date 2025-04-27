شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق اطراد التقدم والازدهار. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق اطراد التقدم والازدهار. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 27, 2025
#واس pic.twitter.com/xTOnkugK8r
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.