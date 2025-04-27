⁧ #خادم_الحرمين_الشريفين ⁩ وسمو ⁧ #ولي_العهد ⁩ يهنئان رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. ⁧ #واس pic.twitter.com/xTOnkugK8r

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية