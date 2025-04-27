شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ"اليوم": الحرارة تواصل الارتفاع.. و36 يومًا على دخول الصيف والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع الحرارة

محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل

وأضاف أن منطقة مكة المكرمة ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية الشمالية الغربية خلال الأسبوع المقبل.

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الصيف، حيث لم يتبقَ سوى نحو 36 يومًا على دخوله أرصاديًا في الأول من يونيو المقبل.وتُسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة تلامس الأربعينات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأسبوعين المقبلين.وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ " اليوم " أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها هذا الأسبوع على معظم مناطق المملكة، خاصة منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، حيث تصل درجات الحرارة إلى بداية الأربعينات مئوية.وأشار إلى أن الارتفاع سيستمر خلال الأسبوع القادم، لتصل درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينات، متوقعًا أن تسجل محافظة الأحساء حوالي 46 درجة مئوية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 6 و7 من شهر مايو.