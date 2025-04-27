شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريضة بمستشفى الدرعية بعد تدخل دقيق بالأشعة التداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة في مستشفى الدرعية عضو تجمع الرياض الصحي الثالث من إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من نزيف حاد بعد الولادة «Postpartum Hemorrhage»، والذي يُعد من المضاعفات الخطيرة المهددة لحياة الأم.

وأُجري لها بشكل عاجل إجراء ”اصمام الشريان الرحمي“ «Uterine Artery Embolization» عن طريق قسطرة دقيقة لا تتجاوز 2 مم من شريان الفخذ الأيمن، دون الحاجة لتدخل جراحي مفتوح، مما ساهم في السيطرة على النزيف سريعًا، والحفاظ على الرحم وصحة المريضة الإنجابية. رعاية صحية متكاملة ويُجسد هذا التدخل المتقدم مستوى الجاهزية العالية والخبرة المتخصصة لفريق الأشعة التداخلية، وأهمية التكامل بين أقسام المستشفى لتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة.

ويُذكر أنه تم مؤخرًا تدشين وحدة الأشعة التداخلية في مستشفى الدرعية، والتي تُعد إضافة نوعية تسهم في تقديم خدمات طبية دقيقة وآمنة، وتُعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة بكفاءة عالية.