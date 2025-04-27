شكرا لقرائتكم خبر عن بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“ والان نبدء بالتفاصيل

عقد سارٍ

تقييم الأداء الوظيفي

مزايا متعددة

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل المسار الإداري والوظيفي المحدد لمنسوبيها خلال فترة إعارتهم المقررة إلى هيئة الصحة العامة «وقاية»، مبينةً بوضوح آلية التعامل مع الموظف سواء في حال قبوله أو رفضه لقرار الإعارة.وأكدت لـ ”اليوم“ أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية سير الأعمال في القطاع الصحي، مع الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين المعنيين ومكتسباتهم الوظيفية خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة.وفي تفاصيل الإجراءات، أوضحت الوزارة أنه في حال عدم قبول الموظف لقرار الإعارة، فإنه سيستمر في أداء مهام عمله الحالية بشكل مؤقت لضمان عدم حدوث أي فراغ إداري أو فني، وذلك لحين تسليم مسؤولياته ومهامه بشكل رسمي ومنظم إلى الموظف المختص من هيئة الصحة العامة «وقاية».وعقب إتمام عملية التسليم، سيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع وزارة الصحة بخصوص وضع الموظف.أما في حالة قبول الموظف لقرار الإعارة، والتي تم تحديد مدتها بسنة واحدة، فأشارت الوزارة إلى أن عقد الموظف سيظل سارياً مع وزارة الصحة، بينما يتم تطبيق نظام الإعارة لينضم للعمل لدى هيئة الصحة العامة «وقاية».وسيواصل الموظف المعار أداء مهامه الحالية التي تقرر نقل اختصاصها إلى ”وقاية“، مع بقائه في نفس مقر العمل وباستخدام نفس الإمكانيات والمنصات والتقنيات المتاحة حالياً، بدعم مستمر من وزارة الصحة، وذلك إلى حين تزويده من قبل ”وقاية“ بأي تحديثات قد تطرأ على نموذج العمل التشغيلي المعتمد لديهم.وفيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية خلال فترة الإعارة، أكدت وزارة الصحة على استمرارية صرف كافة المستحقات والمزايا المالية للموظفين المعارين من قبلها دون تغيير، كما أوضحت أن إجراءات الإجازات ستتم وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة الصحة عبر نظام ”موارد“.وبخصوص تقييم الأداء الوظيفي، سيتم تطبيق آليات التقييم الخاصة بوزارة الصحة «نظام موارد» إلى حين انتقال الموظفين بشكل نهائي إلى ”وقاية“، وسيبقى نظام الحضور والانصراف خاضعاً للأنظمة المتبعة في الوزارة عبر نظام ”حياك“.وأكدت أيضاً استمرار الترقيات والعلاوات السنوية للموظفين المعارين وفقاً للأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة، كما أن تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو انتدابهم سيكون بناءً على حاجة العمل الفعلية، مع الإشارة إلى أن الارتباط الوظيفي المباشر للموظف خلال هذه الفترة سيكون بهيئة الصحة العامة «وقاية».وفيما يخص مسار التدريب، سيستمر توفير الفرص التدريبية حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة، مع استثناء المبتعثين والموفدين للدراسة من قرار الإعارة طوال فترة دراستهم.وحددت الوزارة المسار المتبع في حال تلقي الموظف المعار عرضاً وظيفياً من هيئة الصحة العامة «وقاية» خلال فترة الإعارة.فإذا اجتاز الموظف التقييم اللازم وقَبِل العرض، سيتم نقله بشكل نهائي إلى الهيئة وفقاً لنظام التعاقد المعتمد لديها، وذلك حسب التعليمات المشار إليها في قرار التحول رقم 616.وعند تحديد تاريخ الانتقال النهائي، سيتسلم الموظفون عقودهم الجديدة ليتم تسكينهم على وظائفهم في ”وقاية“، وبذلك تنتهي فترة الإعارة رسمياً.وستقدم الهيئة للموظفين المنتقلين إليها حزمة من المزايا تشمل مكافأة الأداء السنوي، والتأمين الطبي، وبدل تعليم الأبناء، وفرص التدريب والتطوير المهني.وفي المقابل، إذا رفض الموظف المعار عرض الانتقال الدائم المقدم من ”وقاية“، أوضحت الوزارة أنه سيخضع للإجراءات المتبعة في وزارة الصحة وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1550 الخاص بالخدمة المدنية.كما أتاحت الوزارة للموظف إمكانية طلب إنهاء إعارته قبل انتهاء مدتها، شريطة التنسيق المسبق والحصول على موافقة كل من الجهة المعيرة «وزارة الصحة» والجهة المعار إليها «هيئة الصحة العامة».